Министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария оценил соглашение с «Газпром экспорт» с точки зрения экономической выгоды, передает «Спутник — Грузия».

Как заявил Г.Гахария в эфире телекомпании «Рустави-2», это не победа в экономической части: «В экономической части, по сравнению с сегодняшней ситуацией, мы потеряем. Это не победа в экономической части. Когда у нас есть соглашение со стратегическим партнером — Азербайджаном, который берет на себя обязательство поставлять нам газ по коммерческой цене, это означает, что наша зависимость от российского газа равна нулю».

Ранее президент Грузии Георгий Марвелашивили призвал парламент усилить надзор за выполнением нового соглашения с «Газпромом». Г.Маргвелашвили считает, что в результате соглашения Грузия получит дополнительные политические риски и ослабляет энергобезопасность. Однако в правительстве это соглашение называют максимально выгодным в сложившихся условиях. До сих пор детали соглашения с «Газпром экспорт» не разглашаются.

«Газпром экспорт» и грузинская сторона достигли договоренности об условиях транзита российского газа в Армению через территорию Грузии, а также о финансовой выплате за транзит газа в Армению. Договор заключен на два года и в 2017 году Грузия частично будет получать плату за газ природным газом, а во второй год расчеты будут полностью монетизированы. Неизвестно какую сумму Грузия получит от транзита газа в Армению.

В 2016 году Грузия получала около 11 миллионов кубометров газа в сутки. Из них 6 миллионов — это азербайджанский газ из трубопровода «Газах», еще около 3 миллионов — в рамках фазы «Шахдениз-1» (Южно-Кавказский трубопровод); остальные 2 миллиона кубометров взимались с «Газпрома» в качестве оплаты за транзит российского газа, поставляемого в Армению.