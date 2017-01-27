Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу Мирюсифа Махмудова, Алекпера Аскерова, Угура Баширова, Газанфара Новрузова, Адалята Раджабова, Низами Оруджева, Агаджавада Мамедова и Акифа Алибекова, обвиняемых в пожаре в многоэтажном жилом доме в Бинагадинском районе.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева вынесен приговор.

Приговором суда М.Махмудов осужден на 8 лет лишения свободы, А.Аскеров — 4 года, У.Баширова — 5 лет, Г.Новрузов — 4 года, А.Раджабов — 4 года, Н.Оруджев — 3,5 года лишения свободы.

В отношении А.Мамедова и А.Алибекова применена ст. 70 УК (условно) и им назначено условное наказание.

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Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоится очередной судебный процесс по уголовному делу Мирюсифа Махмудова, Алекпера Аскерова, Угура Баширова, Газанфара Новрузова, Адалята Раджабова, Низами Оруджева, Агаджавада Мамедова и Акифа Алибекова, обвиняемых в пожаре в многоэтажном жилом доме в Бинагадинском районе.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева будет вынесен приговор.

Вчера судейская коллегия отправилась на совещание.