Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в пятницу подписал указ о публикации официального текста новой конституции страны, передает РИА Новости.

Одиннадцатого декабря в Киргизии прошел референдум по изменениям в конституцию, усиливающим полномочия премьер-министра страны. Согласно предварительным итогам, в референдуме приняли участие 42% избирателей. Голоса за изменение конституции отдали 79,6%. Поправки затронут около 30 статей. В частности, изменения предполагают перераспределение полномочий между ветвями власти, реформу правоохранительной и судебной систем. Также из Основного закона исключается норма, согласно которой республика обязана исполнять решения международных органов по правам человека и возмещать нанесенный вред.

«В конституцию внесено около 40 поправок, которые очистили ее от многих «подводных мин». Устранены неточности, искажения и противоречия между текстами на государственном и официальном языке. Сегодня мы обнародуем новую, очищенную конституцию», — сказал Атамбаев.

Он сообщил, что оригинал Основного закона страны будет храниться в аппарате президента. В субботу текст конституции будет опубликован в газете «Эркин-Тоо», а также позднее будет издан отдельной брошюрой.

Новая конституция Киргизии вступает в силу за исключением пяти статей, которые предусматривают перераспределение полномочий в органах государственной власти страны, в частности расширение полномочий премьер-министра. Эти статьи вступят в силу с 1 декабря 2017 года, то есть после окончания полномочий Атамбаева и выборов нового президента страны.