Вооруженные формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 15 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Воскеван Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района и Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района и Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы Агдамского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Физулинского районов.