Выступая на съезде республиканцев в США, Мэй отметила, что «когда дело касается России, часто мудро следовать примеру президента Рейгана, который во время переговоров с Михаилом Горбачевым использовал поговорку «доверяй, но проверяй»». В отношении президента Владимира Путина Мэй посоветовала Трампу «сотрудничать, но быть осторожным».

Она отметила, что с Россией нужно вести дела «с позиции силы», однако это не означает возвращение «к провальной политике прошлого».

«Дни, когда Великобритания и Америка вмешивались в дела суверенных государств, пытаясь переделать мир по своему подобию, закончились. Но мы не можем позволить себе стоять в стороне, когда угроза реальна и когда вмешательство — в наших собственных интересах. Мы должны быть сильными, умными и здравомыслящими. И мы должны демонстрировать решимость, необходимую для защиты своих интересов», — отметила она.

Мэй проведет переговоры с Трампом в Вашингтоне в пятницу, 27 января.