Президент США Дональд Трамп заявил, что будет стремиться наладить хорошие отношения с Россией, поскольку это выгодно обеим странам.

«Мы должны наладить отношения с Россией, как и с другими. Возможно, у нас это не получится, но мы будем пробовать», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По словам президента, «если нам удастся поладить с Россией, будет здорово, будет хорошо и для России, и для нас».

При этом он добавил, что в этом случае США и Россия «вместе вышибут дух» из ИГ.

Кроме того Трамп заявил о своих планах организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.

«Он позвонил мне после того, как я выиграл. У нас не было еще обсуждений, но, насколько я понимаю, у нас скоро будет обсуждение с ним», — сказал Трамп.

Ранее корреспондент NBC Хейли Джексон со ссылкой на источники в американской администрации заявила, что Дональд Трамп планирует провести первый после инаугурации телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в предстоящие выходные (28–29 января).