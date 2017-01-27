Как сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post, целая группа высокопоставленных сотрудников Госдепа покинет внешнеполитическое ведомство после утверждения его главой Рекса Тиллерсона. Речь идет не об увольнении, а том, что они не будут переназначены на свои должности.

Издание отмечает, что традиционно руководители 13 отделов Госдепа оставались на своих местах после смены администрации, однако на этот раз части чиновников было сказано, что их не будут просить продолжать работу, а их кандидатуру не будут вноситься на утверждение в Сенат.

WP предполагает, что уволенных дипломатов заменят либо другие сотрудники Госдепа, либо эксперты, которые при Бараке Обаме не работали во внешнеполитическом ведомстве.

Полный список чиновников, которым придется покинуть свой пост, издание не приводит, упоминая лишь заместителя госсекретаря Патрика Кеннеди, трудившегося в ведомстве с 2007 года.