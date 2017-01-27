Азербайджанский депутат Ганира Пашаева в ходе обсуждений в ПАСЕ сирийского конфликта в своем выступлении отметила, что правительство Армении превратило бежавших в страну сирийских армян в инструмент в своих грязных играх.

Как сообщает АПА, Г.Пашаева призвала ПАСЕ оказать давление на Армению, чтобы положить конец этому: «Для всех стран-членов важно оказывать поддержку людям, вынужденно бежавшим от сирийской трагедии, вне зависимости от их религиозной и этнической принадлежности. Но использовать их для каких-то грязных политических игр неправильно – это отражено и в международных документах. Это неправильно также с сточки зрения чисто человеческих ценностей. Поэтому я довожу до внимания то, что размещение Ереваном бежавших из Сирии армян на оккупированных территориях Азербайджана, а не в Армении, противоречит призывам миссии по расследованию фактов ПАСЕ. Я особенно хочу отметить, что этому следует положить конец».

«Этим Армения не только вредит тем беженцам, но и наносит большой вред процессу мирного урегулирования конфликта. Генсек СЕ, президент ПАСЕ неоднократно призывали воздерживаться от шагов, наносящих вред процессу мирного урегулирования конфликта и усиливающих напряженность в зоне конфликта. Мы призываем Армению прислушаться к этим призывам и положить конец размещению сирийских армян в зону конфликта, а также призываем докладчика обратить на этот вопрос особое внимание. ПАСЕ должна оказать давление на Армению, чтобы это прекратилось».