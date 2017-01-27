Бывший генеральный промоутер и управляющий директор «Формулы-1» Берни Экклстоун заработал 28 миллионов долларов после продажи акций чемпионата американской компании Liberty media. Об этом в четверг, 26 января, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

Продажу Экклстоун совершил в среду, 25 января. Отмечается, что 86-летний британец сохранил контроль над 0,5 процента акций «Формулы-1».

Ранее в четверг сообщалось, что Экклстоун задумался о запуске альтернативной гоночной серии в 2019 году.

23 января Экклстоун покинул пост руководителя «Формулы-1» после 40 лет в должности. Это решение было принято новыми владельцами чемпионата — компанией Liberty Media, которая принадлежит миллиардеру Джону Мэлоуну.