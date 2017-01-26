Трамп воздействовал на «часы Судного дня»

Совет директоров журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» передвинул «часы Судного дня» на полминуты вперед и теперь до условной полуночи — конца света — остается две с половиной минуты. Об этом сообщается на сайте организации.

Причиной этого руководитель бюллетеня Рэйчел Бронсон назвала высказывания президента США Дональда Трампа об использовании ядерного оружия, его скептицизм по поводу изменения климата, а также развитие искусственного интеллекта и киберугрозы.

По ее словам, заслуживающими внимания факторами угрозы человечеству являются фейковые новости. Она привела в пример угрозу войной Израилю со стороны министра обороны Пакистана Хаваджа Мухаммада Асифа, после того как он прочитал фейковую новость о том, что Израиль угрожает Пакистану ядерным оружием.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен добиваться создания в Сирии «безопасных зон» для гражданского населения. Этот шаг американская сторона не согласовывала с Россией, что может привести к войне между Москвой и Вашингтоном.

26 января 2016 года стрелки часов Судного дня остались на месте — ученые учли Парижское соглашение по климату и соглашение по иранской ядерной программе.

