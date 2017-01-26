Международная команда исследователей впервые получила эмбрион, который является гибридом свиньи и человека. Эксперимент описан встатье, опубликованной в журнале Cell.

Как следует из публикации, ученые ввели стволовые клетки человека в эмбрионы свиньи, находящиеся на ранней стадии развития. В результате было получено более 2 тысяч гибридов, которые подсадили в организм свиноматки. 150 эмбрионов развились в химеры – организмы, состоящие из генетически разнородных клеток. Присутствие человеческих клеток в химере было незначительным – примерно одна из 10 тысяч клеток, информирует Republic.

Эмбрионам из свиньи и человека позволили развиваться в течение 28 дней (этот срок соответствует первому триместру беременности у свиньи), после чего их удалили из тела свиноматки.

«Это достаточный срок, чтобы понять, как смешиваются клетки свиньи и человека, но недостаточный, чтобы возбудить этические споры по поводу взрослых животных-химер», – заявил ведущий автор эксперимента.