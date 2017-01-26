ВКС России и ВВС Турции 26 января провели совместную воздушную операцию против террористической группировки «Исламское государство» в сирийской провинции Алеппо, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Операция была проведена в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо. В результате были уничтожены три пункта управления и узла связи, а также несколько укрепленных опорных пунктов боевиков.

Отмечается, что действия Москвы и Анкары были согласованы с сирийской стороной.

К воздушной операции от России привлекались фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители Су-35С, а от Турции — многоцелевые истребители F-16 и F-4.