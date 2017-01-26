Анкара протестует против решения Верховного суда Греции (Arios Pagos), отклонившего требование об экстрадиции восьми путчистов, бежавших из Турции после попытки военного переворота 15 июля, пишет «Анадолу».

«Решение суда Греции стало преградой на пути привлечения к ответственности лиц, сыгравших активную роль в попытке военного переворота, нацеленного на демократический строй, покушавшихся на жизнь президента»,- отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства Турции.

В заявлении подчеркивается, что позиция Верховного суда Греции противоречит нормам и принципам международного права, формирует атмосферу безнаказанности, приводит к ущемлению прав пострадавших в результате путча.

«К сожалению, этим решением Греция, которая в прошлом уже сталкивалась с попытками переворота, показала себя страной, выгораживающей путчистов», — отмечается в заявлении.

В МИД Турции отметили, что Анкара намерена использовать все правовые пути для того, чтобы добиться экстрадиции беглых путчистов.

«Последствия данного решения, которое, как по оценкам турецкой стороны было принято по политическим мотивам, подлежит комплексной оценке в контексте сотрудничества между Турцией и Грецией»,- отмечается в сообщении МИД Турции.