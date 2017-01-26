На выступлении в Госдуме 25 января лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на примерах рассказал об опасности образования и свободы. Согласно информации «Дождя», по мнению депутата, нужно крайне осторожно относиться к образованному слою населения.

Жириновский признал, что «образование очень важно». Тем не менее, основатель и председатель ЛДПР считает, что «чем более образованный народ, тем быстрее будут совершаться революции».

«Подрастающее поколение более образованно, чем мы с вами»,— сказал депутат. Кроме того, вред образования состоит в том, что образованные люди не захотят заниматься «черной работой», а также заводить семьи и рожать детей. Властям придется приглашать больше мигрантов и увеличится преступность.