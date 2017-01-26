Пока рано говорить об изменениях во внешней политике США, в том числе и в отношении Азербайджана, сказал в четверг посол США в Азербайджане Роберт Секута на церемонии вручения наград AWITA 2017, организованной клубом «Женщины Азербайджана в сфере ИКТ — FEMMES DIGITALES».

«Новое правительство пока только формируется, скоро вступит в должность госсекретарь. Президент Дональд Трамп ранее заявлял, что во внешнюю политику США будут внесены изменения, но говорить о каких-либо конкретных изменениях во внешней политике пока слишком рано», — сказал посол, отвечая на вопрос журналистов о том, изменится ли политика США в отношении Азербайджана при Трампе.