«Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», — сказал Клименко на лекции «Информационная безопасность России» в Военной академии Генштаба.

По словам Клименко, работающие в России зарубежные компании часто не отвечают на запросы правоохранительных органов.

«Мы находимся в странной позиции, когда на территории РФ находится иностранная компания, зарабатывает деньги, тем не менее ни на один запрос правоохранительных органов они не отвечает. К сожалению, мы не можем написать в WhatsApp и попросить отключить шифрование», — сказал он.

Клименко добавил, что если зарубежные мессенджеры и соцсети не будут сотрудничать с правоохранительными органами, «любое уважающее себя государство должно их выкинуть».