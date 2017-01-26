Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг пописал указ о назначении торговых представителей в посольствах и консульствах страны, функционирующих за рубежом.

Согласно указу, с целью повышения гибкости в налаживании деловых связей между хозяйственными субъектами и эффективности применения мер по стимулированию экспорта, представления и более полноценной защиты торгово-экономических интересов страны и местных экспортеров в зарубежных странах, расширения выхода местной продукции на зарубежные рынки министр экономики, согласовав с Президентом Азербайджана, назначит торговых представителей в посольствах и консульствах Азербайджана за рубежом.

Согласно указу, торговый представитель осуществляет меры по расширению торгово-экономических связей Азербайджана со страной, в которую он назначен, и защите экономических интересов, увеличению экспорта товаров и услуг Азербайджана, пропаганде бизнес-среды и инвестиционных возможностей страны; осуществляет свои функции в составе посольств и консульств, в которые он назначен; несет личную ответственность за выполнение порученных ему задач и подчиняется министру экономики; назначенный в консульство торговый представитель осуществляет работу под общим руководством торгового представителя, назначенного в посольство Азербайджана в этой стране.

Кабинету министров поручено в месячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана законопроекты о соответствующих изменениях в законы «О дипломатическом паспорте» и «О паспортах» с целью обеспечения торговых представителей дипломатическим паспортом и присвоения дипломатического ранга «чрезвычайный и полномочный посол» второго класса; обеспечить выделение министерству экономики из госбюджета средств, необходимых для финансирования деятельности торговых представителей; в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и проинформировать Кабинет министров.

Министерствам экономики и иностранных дел поручено решить вопросы, вытекающие из указа.