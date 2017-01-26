Администрация президента США Дональда Трампа заморозила перевод в 221 миллион долларов Палестинской автономии, который ранее одобрил Барак Обама. Об этом, как пишет Дождь, сообщает Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный палестинский источник.

Собеседник издания отметил, что представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в ближайшем будущем.

24 января сообщалось, что ушедшая администрация 44-го президента США Барака Обамы в последний день своей работы в Белом доме уведомила Конгресс о переводе 221 миллиона долларов властям Палестинской автономии.

По информации собеседников Associated Press, Конгресс США узнал о переводе в Палестину 221 миллиона долларов «за несколько часов» до того, как присягу на пост президента США принял Дональд Трамп. Помимо этого, ушедшая администрация в свой последний день перечислила еще четыре миллиона долларов на программы по борьбе с изменением климата и 1,25 миллиона долларов в различные фонды ООН.

Согласно тексту уведомления, которое администрация Барака Обамы направила в Конгресс, 221 миллион долларов, выделенный Палестинской автономии, пойдет на гуманитарную поддержку региона и проведение реформ, в том числе и политической.