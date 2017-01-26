

Минский городской суд не удовлетворил жалобу гражданина России и Израиля, известного блогера и путешественника Александра Лапшина на решение Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции его в Азербайджан, сообщают белорусские СМИ.

Жалобу рассматривали на закрытом судебном заседании. Сейчас у Лапшина есть десять дней, чтобы обжаловать решение в Верховном суде. Адвокат сообщила, что Лапшин воспользуется этой возможностью.

Напомним, 17 января заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук постановил экстрадировать блогера в Азербайджан.

Александра Лапшина задержали в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. Блогер находится в черном списке азербайджанского МИД за посещение оккупированного Арменией Нагорного Карабаха. Однако он въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту, в котором вместо «Александр» его имя указано как «Олександр».