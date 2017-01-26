Совершено мошенничество в отношении советника председателя Союза писателей Азербайджана (СПА) Анара — председателя Жилищной комиссии СПА Рауфа Асланова.

Как сообщает Report, Р.Асланов обратился в правоохранительные органы и заявил, что в апреле 2014 года и в феврале 2015 года Шамси Мирза 1969 года рождения обманул его и взял у него 30 тыс. манатов и 20 тыс. долларов, соответственно. Случай произошел на территории Сабаильского района.

Р.Асланов подтвердил информацию, однако отказался от заявлений.

По факту ведется расследование.