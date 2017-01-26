Постройка двух предсерийных прототипов МиГ-35 велась весь 2016 год, первоначально их испытания должны были начаться в конце лета, потом их перенесли на ноябрь 2016 года. В конце ноября 2016-го споттеры зафиксировали в Жуковском первый полет одного из этих самолетов (с бортовым номером 702), что дало наблюдателям повод говорить о начале испытательной программы.

История разработки самолета МиГ-35 тянется с начала 2000-х. Долгие годы он представлял собой маркетинговое наименование для набора пожеланий к перспективному многоцелевому истребителю, создаваемому на платформе самолета МиГ-29. В частности, МиГ-35 должен был быть оснащен радаром «Жук-А» с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), и в таком виде выдвигался на конкурс MMRCA (выбор 126 истребителей для индийских ВВС), однако выбыл из соревнования в 2011 году.

В данный момент, согласно заявлению руководства РСК «МиГ», сделанному осенью 2013 года, под МиГ-35 понимается усовершенствованный вариант истребителя МиГ-29М/М2. В феврале 2015 года руководителями компании «Фазотрон-НИИР» было заявлено, что первая партия самолетов для ВКС России получит «обычные» радиолокационные станции, а оснащение радарами с АФАР произойдет «в перспективе» (ориентировочно с 30-го самолета в серии).

В течение 2011-2014 годов ВВС России неоднократно заявляли о том, что они не собираются отказываться от этого истребителя. В 2014-2015 годах были обнародованы планы по закупке 37 таких истребителей после доведения их до готовности к 2017 году, причем соглашение о поставках серийных машин должно было быть подписано не ранее 2018 года (до этого предполагались 2014-2016 годы).