Пограничный патруль в непосредственной близости от госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Александрия и российским Гуево задержал гражданина Азербайджана, который пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию вне установленных пунктов пропуска.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины решением Краснопольского районного суда на 30-летнего иностранца наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 1700 грн, а также принято решение о принудительном возвращении его за пределы территории Украины.