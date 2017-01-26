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Джигарханян потерпел поражение в суде против экс-супруги

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Актеру и режиссеру Армену Джигарханяну отказали в иске к бывшей жене Татьяне Власовой по делу о доме в США, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Анастасию Пылину.

«Пресненский суд постановил в исковых требованиях Джигарханяну отказать», – заявила Пылина.

Поводом для иска стала продажа дома в США, который был куплен супругами за $133 тыс. Из документа следует, что адвокаты Джигарханяна требовали у ответчицы половину суммы в $66,5 тыс., вырученной от продажи апартаментов, а также $10,5 тыс. в качестве процентов за пользование денежными средствами.

Джигарханян и Власова официально расторгли брак в 2015 году.

Дата: 2017/01/26 21:45

Раздел: Новость

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