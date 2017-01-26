Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил вместо запрета на аборты уговаривать женщину не делать искусственное прерывание беременности, пишет «Интерфакс».

«Если просто — давайте запретим! — все страны прошли через это и отказались. Сегодня во всех странах мира практически, я имею в виду христианский мир, аборты, к сожалению, разрешены», — заявил политик во время Рождественских парламентских чтений в Госдуме.

В свою очередь Патриарх Кирилл высказался за запрет абортов.

Тогда Жириновский отметил, что запретом страна не добьется успеха. Лидер партии предложил уговаривать женщин, чтобы они оставляли ребенка. И предлагать в дальнейшем материальную помощь.

«Часть семейного капитала дать, поместить в специальный санаторий для беременных женщин и забрать у нее (ребенка), которого она не хочет».