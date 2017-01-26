«Даянат Рзаев все время шутил, поэтому пока мы не пришли сюда, то думали, что информация о его смерти – шутка».

Как передает Qafqazinfo, об этом сказали пришедшие на похороны родственники покончившего с собой вчера психолога Даяната Рзаева.

По их словам, Даянат Рзаев все время выключал телефоны и сидел в офисе, когда было много работы, или он уставал от нее. На этот раз они думали, что он занят, поэтому 4 дня до него не доходили звонки. Как отмечают родственники, психолог часто шутил по поводу своей смерти, оставался со всеми приветлив и весел.

Бывшая супруга психолога Нушаба Рзаева отметила, что у Даяната было много переживаний:

«У него было столько проблем, что он хотел уехать из страны. В последнее время он постоянно говорил об этом».

Актер Шамиль Сулейманлы рассказал, что Даянат Рзаев был прекрасным человеком, очень добрым, он постоянно подкармливал на улице бездомных животных.

Между тем, мало кто верит в то, что это было самоубийство.

Известный психотерапевт Эльмир Акпер считает, что это был не суицид. В интервью сайту Modern.az, он заявил, что это было убийством, а не самоубийством.

— У Даяната был смысл в жизни, он знал, ради чего живет. Я уверен на все 100%, что тут и речи быть не может о суициде. Сначала сказали, что он выбросился из здания, потом, что повесился на ремне. Сложилось такое ощущение, что они не знали, что сказать о его смерти. При глубоком анализе эти версии смехотворны. Хорошо, что Даяната не облили бензином и не подожгли, сказав, что он сам себя поджег. Как только это произошло, сразу сказали — суицид. Я врач, знаю очень много о паталогической анатомии и судебно-медицинской экспертизе. Для того, чтобы дать заключение, необходимо время. Как они так быстро выдали заключение, утверждающее, что смерть Даяната наступила в результате суицида? Даянат никогда бы не покончил с собой. Даже псевдоверующие выступили с заявлениями, что суицид – это грех. Все это отвратительные разговоры», — сказал Эльмир Акпер.

Напомним, что Даянат Рзаев был похоронен сегодня на новом Баладжарском кладбище.