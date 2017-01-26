«Возможная продажа израильской системы ПРО «Железный купол» Азербайджану должна пройти проверку в рамках контроля экспорта вооружений США», — сообщает Армянский национальный комитет Америки.

АНКА призывает выступить против передач тактической системы «Железный купол» третьей стороне.

«Этим они способствуют возрастанию военного потенциала Азербайджана, повышая риск войны»,- говорится в заявлении.

Министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов подтвердил в декабре прошлого года заключение соглашения с Израилем о закупке системы противоракетной обороны «Железный купол».

«Железный купол» — тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от четырех до 70 километров. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров. Система разработана израильской компанией Rafael.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Израиль и Азербайджан за годы сотрудничества в военно-промышленной сфере заключили контракты почти на 5 миллиардов долларов, большая часть из них уже выполнена.