Украинские власти на три месяца ввели полный запрет на ввоз книг из России, в том числе для личного пользования. Об этом глава украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин заявил в интервью украинскому интернет-изданию «Вести».

«С 1 января до 1 апреля запретили, пока не будут разработаны соответствующие подзаконные акты для ввоза и механизм проверки», — сказал Афонин.

По его словам, в некоторых издательствах осталось запасов на месяц, а магазины будут распродавать остатки книг, завезённых в прошлом году.

При этом в Харьковской таможне сообщили, что никаких документов, запрещающих ввоз, к ним не поступало.