У основателя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого на данный момент оценивается в 84,4 миллиарда долларов США, есть все основания стать первым в мире долларовым триллионером, передает Вести.ру.

Правда, произойти это может только через четверть века, к 86-летию Гейтса, говорится в отчете «Экономика для 99 процентов», который подготовило международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam.

К такому выводу эксперты организации пришли после того, как выяснили, что размер благосостояния богатейших людей мира в последнее десятилетие постоянно растет.

Как отмечается в новом отчете Oxfam, если в 2009 году 793 миллиардерам принадлежал капитал в 2,4 триллиона, то к 2016 году они располагали уже пятью триллионами. То есть ежегодный прирост составлял 11 процентов, пишет сайт «Комсомольская правда».

Ранее исследователи Oxfam сообщили о рекордном разрыве между богатыми и бедными в мире. По их данным, всего 8 богатейших людей планеты обладают таким же состоянием, как и половина жителей Земли (3,6 миллиарда человек).