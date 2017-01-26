Украина заявила, что должна иметь право голоса на переговорах между российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом. Речь идёт о тех встречах, на которых будут обсуждать прекращение боевых действий в Донбассе, отметила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью Reuters.

«Мы говорим о будущем нашей страны, мы не хотим быть исключены из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой. Мы хотим участвовать», — пояснила заместитель министра.

По данным Reuters, в Киеве опасаются, что новый лидер США может отстранить Киев от участия в переговорах по поводу ситуации в Донбассе.