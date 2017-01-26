Проживающие в двух пятиэтажных общежитиях колледжа связи и транспорта на улице Шарифзаде в Ясамальском районе вынужденные переселенцы и семьи, не являющиеся вынужденными переселенцами, не позволили установить у них счетчики электроэнергии, сообщает газета «Ени Мусават».

26 января в 12:00 сотрудники ОАО «Азеришыг» пришли в общежитие, чтобы установить счетчики, но жители общежития не дали этого сделать, жалуясь на невозможность оплаты из-за безработицы и тяжелого финансового положения. Жители перекрыли ул.Шарифзаде в знак протеста. После приезда сотрудников полиции, жители общежития открыли дорогу, но счетчики установить так и не дали. Они требовали сначала обеспечить их работой, а потом уже ставить счетчики.

В этом общежитии проживает около 200 семей, газа в здании нет. Как минимум половина жильцов является вынужденными переселенцами, остальные приезжими из районов.