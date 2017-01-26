Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал депутатов ограничить деятельность микрофинансовых организаций в России. Об этом он заявил, выступая в Госдуме, передает «Интерфакс».

Он заявил, что необходимо «поставить законодательную преграду на пути финансовых спекулянтов подобного рода». По его мнению, это «абсолютно аморальная практика ростовщичества и самом хищническом своем проявлении». Патриарх подчеркнул, что «нередко подобные займы, кредиты выдаются страдающему алкогольной или наркотической зависимостью».

«Семьи этих людей впоследствии сталкиваются с необходимостью оплаты огромных, набежавших за год сумм, в том числе за счет продажи своего имущества», — сказал он. Представителей такого бизнеса он назвал «мироедами», напомнив, что таким словом называли в дореволюционной России людей, которые «наживались на счет бедняков».

Патриарх также предложил подумать о возможности создания в России банков для бедняков. По его словам, с таким опытом он ознакомился в Индии.

«Иногда человеку просто нужно было 200 долларов, чтобы начать свое дело. И вот нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных — без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей. Но иногда эти 200-300 долларов помогали человеку начать свое дело. Эта инициатива была очень высоко оценена теми, с кем мне приходилось ее обсуждать», — заключил он.