МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с инцидентом в средней школе в регионе Аджария, где сотрудница этого образовательного учреждения дубинкой избила пятерых учителей и устроила погром на глазах у учеников.

По данным грузинских СМИ, в средней школе села Тунадзееби школьный делопроизводитель Инеза Харабадзе напала на 14 учителей, избила пятерых. Женщина также повредила школьный инвентарь. Драка происходила на глазах у учеников. Один из пострадавших учителей рассказал, что проводил урок у первоклассников, когда женщина ворвалась в класс и ударила его дубинкой по голове. После этого она вышла в коридор и нападала на учителей, которые ей попадались по дороге.

«Следствие ведется по первой части статьи 126 УК Грузии (статья о применении насилия — ред.). Нарушение наказывается штрафом, общественной работой от 120 до 180 часов, заключением сроком до одного года»,- сообщили в МВД журналистам.

Директор школы Автандил Дзирквадзе сообщил журналистам, что решено уволить женщину.

«Учитель первого класса был на бюллетени, по музыке и искусству его заменяла Инеза Харабадзе. Педагог вернулся и продолжил преподавать, что вызвало гнев у Инезы, однако мне она не предъявляла никаких претензий… после конфликта в классе Инеза напала на 13-14 учителей в школьном коридоре, пятеро получили телесные повреждения», — рассказал директор журналистам.