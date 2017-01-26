Близкие психолога говорят, что перед совершением суицида он намекал о своем намерении. Об этом сказала близкая подруга Даяната Рзаева – Зульфия Байрамова.

По ее словам, за 3 дня до суицида Рзаев позвонил ей и настоял на встрече.

«На встрече мы долго разговаривали, шутили. Он в шутку мне сказал, что хочет умереть. Я не восприняла это всерьез, в шутку сказала «даже не думай умирать, сейчас конец квартала». Если бы я тогда поняла его истинные намерения, возможно, все было бы иначе. Он был в хорошем расположении духа», — сказала она в интервью Минвалу.

Зульфия Байрамова вспомнила, что Даянят Рзавев попрощался с ней дважды, оба раза обняв ее. Теперь она понимает, что тогда он пришел проститься с ней.

Байрамова отметила, что у Даяната Рзаева не было финансовых проблем. По ее словам, ему поступило несколько предложений о проведении курсов. Она отмечает, что он был доволен своим заработком:

«Ему требовалась моральная поддержка. Его проблемы были моральными, он устал от всего. Со дня нашей встречи у нас не было о нем никаких новостей до вчерашнего дня».