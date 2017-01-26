Американский актер Шайа Лабаф, снявшийся в «Трансформерах» и «Нимфоманке», был арестован в ходе организованной им в Нью-Йорке уличной акции «демонстрации сопротивления» против 45-го президента США.

Задержание актера произошло после того, как Лабаф атаковал человека, подошедшего к установленной на одной из улиц мегаполиса камере и что-то произнесшего в нее, передает ТАСС со ссылкой на портал tmz.

Какое именно высказывание вывело актера из себя, не сообщается.

Место инцидента Лабаф покинул в наручниках в сопровождении стражей порядка. На данный момент информация о предъявлении ему каких-либо обвинений отсутствует.

В минувшее воскресенье Трамп раскритиковал акции протеста против его вступления в должность, которые начались 21 января.

Напомним, днем ранее в Нью-Йорке акции протеста против Трампа возглавили голливудские актеры.