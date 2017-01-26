«На данный момент мы работаем над концепцией трансплантации органов от трупа».

Об этом АПА сказал член Координационного совета по трансплантологии, заведующий отделением «Хирургии и трансплантации органов» Центральной больницы нефтяников, доктор философии по медицине Мирджалал Казыми.

Он отметил, что в связи с трансплантацией органов у трупа Минздрав примет окончательное решение: «Минздрав предоставит больницам инструкции, на основе которых врачи смогут поставить диагноз «смерть мозга». Потому что для того, чтобы взять орган у трупа, сначала надо поставить диагноз смерти мозга. Следующие шаги будут предприниматься после того, как врачи поставят диагноз «смерть мозга». В зарубежных странах для того, чтобы поставить диагноз «смерть мозга» проводится консилиум при участии 3 специалистов — реаниматолога, нейрохирурга и невропатолога. После консилиума диагностическими методами подтверждается «смерть мозга». Сейчас ведутся обсуждения, какие врачи должны участвовать при постановке диагноза смерти мозга, те, кто работают в больнице или специальная мобильная группа».

М.Казыми отметил, что деятельность Совета даст сильный толчок этой работе и в ближайшее время начнется забор органов от трупа: «Диагноз «смерть мозга» — это медицинский диагноз. Для забора органа от трупа больному должен быть поставлен диагноз смерти мозга в реанимационном отделении специализированной больницы. Предположим, что у трупа человека, который погиб в результате автомобильной аварии, нельзя брать орган. В обществе сформировалось такое ошибочное мнение, будто бы в моргах извлекают органы людей и продают. Это неправда. Органы этих трупов непригодны для трансплантации. Диагноз «смерть мозга» ставится в реанимационном отделении. После того, как этот диагноз будет подтвержден, для защиты органов в них вкалывают специальные медикаменты. Ведь неизвестно, через сколько часов семья даст свое согласие, через час или 10 часов, может вообще не даст согласие. После того, как будет поставлен диагноз смерти мозга, в больнице должны быть специальные координаторы по трансплантации органов. К примеру, в одной семье умер больной, эти координаторы встретятся с семьей. Они должны знать о психологическом и душевном состоянии людей. Представьте, что координаторы подходят к людям, которые потеряли близкого человека, и предлагают им пожертвовать органы умершего. Люди бывают разные. Одни могут избить координатора за это предложение, другие грубо ответить.

Врач, делающий пересадку органа, не должен участвовать в постановке диагноза смерти мозга. После встреч с семьёй и получения разрешения на дарение органов, координаторы связываются с врачами-трансплантологами и информируют их о том, что в такой-то больнице диагностирована смерть мозга, получено разрешение семьи и подписаны документы, можете ехать и забирать органы. После чего выбирается соответствующий пациент и проводится операция. Органы забираются у донора путем операции. Орган должен быть здоровым. После забора органа от трупа, он должен быть максимально быстро пересажен. После чего, эстетически зашиваются тела, у которых были забраны органы и они передаются родственникам. Все это будет отображено в инструкциях. Министерство здравоохранение примет решение о больницах, в которых будет диагностироваться смерть мозга».