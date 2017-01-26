В ходе четырехдневной войны в апреле 2016 года было освобождено расположенное на административной территориальной единице Чарыхлы село Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района.

После распоряжения президента Ильхама Алиев «О мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района» сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) приступили к расчистке местности, разведывательным работам и мерам безопасности.

Территория села очищается от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Предлагаем вниманию читателей подготовленный карабахским бюро Report фоторепортаж из села Джоджуг Мерджанлы.