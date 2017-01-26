В Крыму задержали адвоката Эмиля Курбединова, защищающего в суде интересы членов запрещенной организации «Меджлис крымско-татарского народа». Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает РИА «Новости».

«Эмиль задержан. У нас (в офисе) проводится обыск», — сказал Семедляев журналистам по телефону.

Он не знает, в связи с чем задержали Курбединова. По его словам, операцию проводят сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД.

В пресс-службе ГУ МВД по Крыму в настоящее время ситуацию не комментируют.ф