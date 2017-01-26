И хотя в 2017 году не ожидается ни конца света, ни военного вторжения в Латвию, во внешне- и внутриполитической сфере Латвия не может быть слабой, сказал сегодня министр иностранных дел Эдгар Ринкевич на внешнеполитических дебатах в Сейме.

В глобальном мире ни одна страна не способна противостоять вызовам в одиночку – будут ли они связаны с гарантией мира и безопасности, борьбой с терроризмом, потоками миграции или изменениями климата. Мы можем достичь результатов лишь в тесном взаимном сотрудничестве, отметил Ринкевич.

«Часто мы слышим, что Латвия должна тихо сидеть в сторонке – как зайчик под елкой, пока рядом бродит страшный волк. Мы уже один раз так делали, пока на время не потеряли независимость своей страны. Мы не можем стоять в стороне! Внешняя политика и голос Латвии каждый день и на каждом шагу должны быть еще более заметны и расслышаны в мире. Во внешне- и внутриполитической сфере Латвия не может быть слабой», — считает глава МИД.