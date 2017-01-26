В Лерикском районе совершен разбой.

Как сообщает Report, инцидент произошел недалеко от центра отдыха «Relax».

Так, 24 января четверо неизвестных на магистральной дороге Лянкяран-Лерик остановили автомобиль жителя Лянкярана Бахадура Азимова «ВАЗ-2170» и попросили водителя довезти их до указанного центра.

По дороге они пригрозили водителю и потребовали остановить автомобиль, затем стали снимать с него одежду. Грабители угрожали Б. Азимову смертью. Не растерявшись, водитель ударил одного из преступников и убежал. Стало известно, что преступники планировали отобрать у мужчины автомобиль.

О случившемся было сообщено на службу «102» министерства внутренних дел. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции Лерикского района, личность грабителей была установлена и их удалось задержать. Преступниками оказались жители Астаринского района Шамо Ализаде, Рамиль Шабанов, Рагим Гаджиев и Эльвин Рзаев.

В отделении полиции Лерикского района факт подтвердили.