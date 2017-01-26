Большое количество осадков, выпавших за последнее время на территории Азербайджана, активизировало оползневые зоны в Шамахы.

Об этом сказал в четверг Trend первый заместитель главы исполнительной власти района Гасым Гасымов.

«Поскольку Шамахы является сейсмической зоной, она склонна к оползням. Эти территории постоянно контролируются, сотрудники минэкологии проводят здесь систематические проверки», — сказал Гасымов.

Он уточнил, что оползневая активность наблюдается в поселке Муганлы и на других оползневых территориях. «Но в последнее время из домов и объектов в оползневых зонах расселений не было. В последний раз людей расселяли в связи с этим в 2014 году. Был построен поселок Новый Муганлы, жителям переданы 62 новых дома. В ИВ поступают отдельные обращения в связи с трещинами, которые образуются в домах на оползневых территориях, о чем информируются соответствующие структуры», — сказал замглавы ИВ.