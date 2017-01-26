27 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет пасмурно, в основном без осадков, однако вечером местами возможны дожди. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3° тепла, днем 4-7° тепла, в Баку ночью 1-3°, днем 4-6° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90%, днем – 65-75%.

Начиная с 27 января в северных и западных районах Азербайджана пойдут дожди, мокрый снег и снег, местами интенсивного характера. Местами возможен туман. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2°, днем 4-8° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

С полудня 27 января и до конца месяца в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет нестабильной, будет дуть временами порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 3-5 градусов.

С 27 января и до конца месяца в районах Азербайджана (начиная с северных и западных) погода будет нестабильной, ожидаются дожди, снег и мокрый снег. Будет дуть временами порывистый западный ветер. Температура воздуха постепенно снизится на 4-7 градусов. Дороги покроются льдом.