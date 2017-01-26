Наркоделец спрятал наркотик в полуразрушенном строении и ждал удобного момента, чтобы продать партию.

20 кг марихуаны изъяли в среду сотрудники 27-го отделения полиции Ясамальского района в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в районном Управлении полиции. Оперативники задержали ранее неоднократно судимого жителя столицы Маиса Джаббарова, 1977 года рождения. При задержании у Джаббарова было обнаружено и изъято 11,615 грамма зелья.

В ходе расследования выяснилось, что это не вся марихуана, которая имеется у задержанного. Еще 20 килограммов марихуаны мужчина спрятал перед редакцией газеты «Эхо» на улице Шарифзаде в полуразрушенном строении.

Полицейские нашли наркотик там, где и указал Джаббаров. По словам мужчины, марихуана пролежала в этом месте довольно долгое время. Он ждал удобного момента для выгодной реализации зелья.

Джаббаров утверждает, что сам вырастил марихуану на территории Исмайыллинского района.

Отмечено, что Джаббаров ранее был судим за грабеж, незаконный оборот наркотических средств и нанесение тяжких телесных повреждений. В этот же день оперативники указанного отделения полиции задержали Вахида Абдуллаева, 1979 года рождения, у которого изъяли 0,532 грамма героина.