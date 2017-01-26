«В жизни никто не застрахован от испытаний. Будь то психолог или психиатр, у каждого могут возникнуть определенные проблемы, трудности. Этот факт еще раз доказывает, что психологи, психиатры также не застрахованы от жизненных испытаний. Нельзя сказать, что они не могут дойти до суицида».

Как сообщает АПА, об этом заявила заведующая отделом скорой психологической помощи центра психического здоровья Министерства здравоохранения Кямаля Тылыбова.

К.Талыбова сказала, что люди совершают суицид, находясь в кризисном состоянии: «Скорее всего, психолог Даянат Рзаев, также как и все суицидники, находился в кризисном состоянии».