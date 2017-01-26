Стало известно число зарегистрированных в Азербайджане в прошлом году суицидов.

Как передает АПА, заведующая отделением скорой психологической помощи центра психического здоровья Министерства здравоохранения Кямаля Тылыбова сообщила, что в 2016 году зафиксировано 327 случаев суицида, завершившихся смертью. По ее словам, наряду с суицидами, также было зарегистрировано 470 попыток самоубийства.

Представитель центра отметила, что количество суицидов в Азербайджане ниже критического уровня: «Сегодня в мире средний показатель — 7 суицидов на каждые 100 тысяч человек. В Азербайджане этот показатель на уровне 5 случаев суицида на 100 тысяч человек. По сравнению с 2015 годом, в прошлом году наблюдалось уменьшение случаев суицида. В 2015 году было 515 случаев суицида, а в 2016 году 327 случаев».

К.Талыбова отметила, что самоубийства это одна из основных проблем не только в Азербайджане, но и во всем мире. По словам заведующей, причины самоубийств в основном состоят из биологических, психологических, социальных факторов и генетических критериев: «Из социальных факторов можно назвать безработицу, семейные обстоятельства. Также играют свою роль и генетические факторы. Случаи самоубийств среди мужчин случаются в 2 раза чаще, чем среди женщин. Возрастная группа 25-50 лет совершает больше всего самоубийств. Очень важно правильно освещать и преподносить новости о самоубийствах в прессе и среди общества».