После прохождения экспертизы в Бюро судмедэкспертизы и патологической анатомии тело психотерапевта Даяната Рзаева увезли в мечеть. Об этом сообщает агентство Report.

Окончательное заключение экспертизы станет известно через 10 дней.

По словам близких, Д. Рзаев официально развелся. От этого брака у него двое детей.

Один из родственников сказал, что он готовился жениться во второй раз.

Кроме того, по словам дяди покойного, Даянат Рзаев когда-то был психологом сборной Азербайджана по футболу.

По его словам, Д.Рзаев оказывал членам сборной психологическую помощь с момента сформирования национальной команды до 2001 года. В частности, с конца 90-х годов футболисты пользовались поддержкой известного психолога для лучшей подготовки к отборочным групповым играм чемпионатов мира и Европы.

Как отметили его друзья, неделю назад Д. Рзаев попал в депрессию. Он прекратил общение в соцсетях и не появлялся на работе в «Caspian Business Center».

Близкие сказали, что их род связан с основоположником Гарадагского ханства Кязым ханом. Д. Рзаев был единственным ребенком в семье.

Траурная церемония пройдет в квартире отца Д. Рзаева Мамеда Рзаева по адресу ул. Бакиханова, 26, Насиминского района. Психотерапевт будет похоронен сегодня на Баладжарском кладбище.

Даянат Рзаев вечером 25 января повесился на ремне в своем доме по адресу Ясамальский района, улица Муртузы Мухтарова, 185.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК.