Данные о раненых в армянской армии, представленные начальником военно-медицинского управления Вооруженных сил Армении Камавором Хачатряном, абсолютно не отражают объективность.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

«Только в ходе апрельских боев было ликвидировано свыше 320 армянских военнослужащих, еще 500 военнослужащих были ранены. Даже некоторые армянские независимые военные эксперты косвенно подтвердили, что названные азербайджанской стороной числа, более точные», — говорится в заявлении министерства.

Также было отмечено, что в настоящее время в различных военных госпиталях Армении и ряда зарубежных стран продолжается лечение около 150 военнослужащих, раненых в апрельских боях:

«Добавим, что за январь текущего года потери ВС Армении составили свыше 10 человек».