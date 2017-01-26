Президент Ильхам Алиев провел в четверг встречу с новоназначенным послом Пакистана в Азербайджане Саидом Ханом Мохмандом, сообщает сайт главы государства.

Пакистанский дипломат вручил И.Алиеву свои верительные грамоты.

Президент подчеркнул высокий уровень сотрудничества между двумя странами и сказал, что Баку заинтересован в дальнейшем развитии двусторонних связей с Исламабадом.

В свою очередь, С.Х.Мохманд подчеркнул, что в Пакистане с нетерпением ожидают визит президента Азербайджана.

«На встрече состоялся широкий обмен мнениями по перспективам развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, экспорта-импорта и др.», — отмечается в информации.