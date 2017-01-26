Сирийская оппозиция отвергла проект Конституции страны, предложенный Россией во время межсирийских переговоров в Астане. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на члена делегации повстанцев на переговорах Яхью аль Ариди.

«Мы сказали им [русским], что единственный, кто имеет право писать Конституцию Сирии — это сирийский народ. Опыт Пола Бремера в Ираке (был полномочным представителем президента Джорджа Буша-младшего в Ираке в 2003-2004 годах — прим.) вполне показателен: когда Конституция написана другой страной, она не будет работать», — сказал агентству Аль-Ариди в ходе телефонного разговора (цитата по РБК).

Обсуждать детали предложенного Москвой проекта он отказался.