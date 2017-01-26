Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал главу Минобрнауки Ольгу Васильеву за требование запретить хиджабы в российских школах.
Как передает Газета.ру, об этом он написал в своем инстаграме.
По словам Кадырова, «платок — не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки». Он также добавил, что свобода совести и свобода вероисповедания гарантируются российской конституцией.
«Видимо, не все чиновники читали эту статью. Министр образования Ольга Васильева заявила: «Конституционный суд принял решение, что хиджабу, как подчеркивающему национальную принадлежность, не место в школе! Поэтому я считаю, что этот вопрос был решен Конституционным судом… И не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой свое отношение к вере стараются подчеркнуть. Это мое глубокое личное убеждение». Но КС данный вопрос не рассматривал и решение по нему не принимал! Выводы, основанные на несуществующем решении, должны быть признаны ошибочными и вводящими граждан России в заблуждение», — написал он.
«Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают. Я должен их забрать из школы и вместе с ними искать место, где позволят девочкам быть мусульманками?» — написал глава Чечни.
Кадыров добавил, что тема платков подбрасывается, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем школы.