Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт после миграционных указов президента Дональда Трампа заявила о готовности стать мусульманкой и своем убеждении, что Америка должна быть открытой страной.

«Я была воспитана в католической вере, потом перешла в Епископальную церковь и узнала, что моя семья была иудейской веры. Я готова стать мусульманкой в знак солидарности», — написала Олбрайт в Twitter.

Она также заявила, что «Америка должна оставаться открытой для людей любой веры и убеждений».

Ранее в среду Трамп подписал закон об ужесточении миграционной политики США. Документ предусматривает, в том числе, строительство стены на границе с Мексикой.